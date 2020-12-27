محام يقدم بلاغا ضد الفنانة ليلي غفران بسبب سرقة خاتم ألماظ «صور»

تقدم المحام حسن أبو العينين، ببلاغ ضد الفنانة ليلي غفران بعد اتهامها له بسرقة خاتم ألماظ منها منذ أكثر من 11 عاما، وحصلت «الوطن» على صورة من البلاغ الذي يتهم فيه المحام حسن أبو العنيين، الفنانة ليلي غفران وبعض الجمهور الخاص بها الذين اتهموه بالسرقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد تعليقاتهم على منشور خاص لـ «أبو العينين».

وتضمن البلاغ اتهام الفنانة وآخرين بجريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وتعمد الإساءة عن طريق النشر على «فيس بوك»، كما تضمن البلاغ إدعاء المتهمين على الشاكي بالسرقة واختلاق واقعة من نسيج خيالهم، وتعمد نشر ألفاظ مسيئة لو صحت لتعرض الشاكي للعقاب، وبات محتقرا بين أهله وعشيرته.

أبو العينين: «أثق في القضاء المصري ولن أترك حقي»

من جانبه، قال المحام حسن أبو العينين، إنه يثق في القضاء المصري وفي أحكامه العادلة، وأنه سيأخد حقه بالقانون بعد اتهام الفنانه ليلى غفران له بالسرقة على «فيسبوك».

وأضاف المحام في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هذه القضية تم غلقها منذ 11 عاما بعد حبس الفتاة السارقة لمدة 6 أشهر، ثم تنازلت ليلي غفران عن القضية بعد ذلك، مضيفآ أنه يتعجب من سبب مطالبة الفنانة بالخاتم بعد مرور 11 عاما على غلق القضية.

وأوضح أن الأوراق الخاصة بهذه القضية محتفظ بها داخل مكتبه الخاص إلى الآن، وأن الفنانة ليلي غفران تحاول العودة إلى الشهرة عن طريق هذه القضية وإحداث بلبلة داخل المجتمع المصري.

وكان قد سرقت ربة منزل «خادمة»، من العمرانية بالجيزة، خاتما بفصوص ألماظ من داخل مسكن الفنانة ليلي غفران أثناء زيارتها لشقيقتها، ليتم القبض عليها وحبسها لمدة 6 أشهر في عام 2009.