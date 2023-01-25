معلومات عن المعلم الراحل إبراهيم طمان.. درّس اللغة الفرنسية لوزير التعليم

لا ينكر أحد فضل معلمه عليه خلال فترة الدراسة لإكسابه المعارف والمعلومات، إضافة إلى مشاركته في حل المشكلات الذي يتعرض لها طلابه؛ الأمر الذي يجعل من أساتذتنا مثلا أعلى تثبت في ذاكرتنا نتأثر بهم طيلة حياتنا ونسترجع أسماءهم بالرحمة والدعاء متى تذكرناهم.

وخلال الساعات الماضية، أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بموقف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إذ نعى عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، معلمه إبراهيم طمان، مدرس اللغة الفرنسية، عقب وفاته أمس، مؤكدين أنه رغم مسئولياته لم يغفل أن يترحم على أستاذه شاكرا فضله.

وكتب وزير التعليم قائلًا: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة أستاذي العزيز الذي تعلمت على يديه اللغة الفرنسية في مدرسة علي مبارك الثانوية بدكرنس الأستاذ/ إبراهيم طمان.. داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

معلومات عن المعلم إبراهيم طمان بعدما نعاه وزير التعليم

ويعد إبراهيم طمان أحد أبرز معلمي التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المعلم الراحل، بحسب إكرامي السيد، أحد طلابه:

- ولد بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

- كان معلمًا للغة الفرنسية، ثم مديرًا لمدرسة علي مبارك الثانوية بنين.

- والد الدكتور هاني طمان والدكتور ساهر طمان بكلية الطب، والدكتورة أميرة طمان عميدة كليه الطب جامعة المنصورة الأهلية.

- لم يكن المعلم إبراهيم الطمان يعاني من أمراض، وكانت وفاته طبيعية.

- كان يحب طلابه ويحبونه أيضًا، فكانت أخلاقه عالية، وحققت مدرسة علي مبارك الثانوية نتائج وتقدما كبيرا على يده، بحسب أحد طلابه: «أنا كنت تلميذا لديه منذ عام 1992، ولن أنسى فضله، ربنا يرحمه».

رواد «فيس بوك» ينعون المعلم إبراهيم طمان

وعبر «فيس بوك» نعى العديد، المعلم إبراهيم طمان، معبرين عن حزنهم لرحيله، إذ نشر العديد: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله أستاذنا ومعلمنا ومربي الأجيال لأعوام عديدة بمدرسة علي مبارك الثانوية.. نشهد الله أننا ما رأينا منه إلا كل خير.. فاللهم اغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا».