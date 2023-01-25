«التضامن» تطلق مبادرة «قرية بلا فقر» من الدقهلية

أطلق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة «قرية بلا فقر» في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في احتفالية شهدتها محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، ومدير برنامج فرصة، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الدقهلية، وعدد من قيادات العمل بالوزارة والمجتمع المحلي ومنسقي المشروع.

تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي «تكافل وكرامة»

وقال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، إنّ المبادرة التي تم تدشينها من قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية، تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدى تكافل وكرامة، وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج وسلاسل القيمة.

تسليم 1500 مشروع لـ1500 أسرة

وأضاف الشبراوي، أنّ المرحلة الأولي للمبادرة تشهد تسليم 1500 مشروع لـ1500 أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الأولي بالرعاية بقرى حياة كريمة، بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه، حيث يتم في كل محافظة من المحافظات العشر المستهدفة تسليم 150 مشروعا بواقع 10000 جنيه للمشروع الواحد.

محافظات المرحلة الأولى

وأوضح مدير برنامج فرصة، أنّ محافظات المرحلة الأولي هي «الدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والبحيرة والمنوفية»، والمشروعات المنفذة سيتم توزيعها من خلال قوافل تمكين اقتصادي بهذه المحافظات، تتضمن تسليم مستلزمات المشروع بالقرى المستفيدة، مع توفير التدريب اللازم على الإدارة في إطار الشمول المالي.

وفيما يخص نوعية المشروعات المقدمة، أوضح الشبراوي أنّها تتنوع لتلائم احتياجات البيئة المحلية من تربية الماشية والأغنام وتجارة الفواكه والخضراوات والعطارة والملابس، وغيرها، مع التأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة في إطار الاقتصاد الأخضر.

وشهد الاحتفال الذي أُقيم بمقر الاستاد الرياضي بمدينة شربين، ملتقى التوظيف لتوفير فرص العمل لأبناء قري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات، حيث شهد محافظ الدقهلية ومرافقوه، احتفالية تسليم صكوك المشروعات لمحافظات المرحلة الأولى من برنامج «فرصة» في إطار مشروعات التمكين الاقتصادي، إضافة إلى وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي في الـ10 محافظات في المرحلة الأولى وهي «الدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والبحيرة والمنوفية».