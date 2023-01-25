نص إحالة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق للجنايات.. «طعنه عشان 100 جنيه»

أمرت جهات التحقيق بإحالة «عبد العزيز م ع» صاحب الـ19 سنة، ميكانيكي، متهم بقتل «محمد قشمير» نجل لاعب الزمالك السابق بمدينة حلوان، حال سيره بمنطقة العزبة القبلية، إلى محكمة جنايات القاهرة، ومن المنتظر تحديد أولى جلسات المتهم خلال أيام قليلة.

جريمة الـ100 جنيه

وفقًا لما ذكر بأمرالإحالة الذي حصلت «الوطن» عليه في القضية التي حملت رقم 9508 جنح قسم حلوان لسنة 2022 المقيدة برقم 2587 / 2022 كلى حلوان أن المتهم يوم 19 /5 /2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، قتل عمدا المجني عليه «محمد عمر حسن قشمير» مع سبق الإصرار.

نص أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن المتهم حال سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير وقام بدفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض «مطواة» بدون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض (مطواة ) التي استخدمها في الاعتداء على المجني عليه.

العقوبة القانونية المنتظرة

يقول المحامي رأفت حجازي دفاع المجني عليه، في حديثه لـ«الوطن»، إن الجاني من المتوقع أن تتم معاقبته طبقًا لما ورد بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.