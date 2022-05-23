حكاية «كشمير» نجل لاعب الزمالك السابق.. فقد حياته على يد مسجل خطر

دفعه القدر للوقت والمكان الذي تقرر فيه انقضاء أجله ليتقابل المجني عليه «محمد كشمير، 45 عامًا» أثناء سيره لعمل دورة صيانة لسيارته مع شخص تبين من التحريات فيما بعد أنه «مسجل خطر»، 19 عاما بمنطقة العزبة القبلية بحلوان جنوب القاهرة يطلب منه عمل اتصال هاتفي من هاتفه المحمول الأمر الذي جعل المجني عليه يرتاب في أمره ويرفض إعطاءه هاتفه، ليرفض المتهم ترك كشمير يكمل طريقه ودخل معه في مشاده كلامية تطاول عليه خلالها.

https://fb.watch/d8YBlyNd1l/

طعنات نافذه في الصدر

ولما حاول المجني عليه السير في طريقة غير آبه بما صدر من جانب المتهم جذبه الآخير وأخرج سلاحاً أبيض «مطواة» وتعدى على المتهم بعدة طعنات نافذه في الصدر وعندما حاول المجني عليه الاستنجاد بأهالي المنطقة الذين شهدوا الواقعة التي حدثت ما بين الساعة السادسة للساعة الثامنة مساء أول أمس الخميس خشوا من ردة فعل البلطجي الذي لطالما عرفه سكان المنطقة، ليسقط حمادة كشمير على الأرض لافظاً أنفاسه الأخيرة.

https://www.facebook.com/watch/?v=2139880936172619

كشمير ملحقش يفرح بأولاده

رحل حمادة كشمير نجل عمر كشمير لاعب الزمالك الأسبق تاركًا وراءه طفلان فقدا والدهما قبل أن يبلغا الحلم دون أن يكون لهما أي ذنب وزوجة مترملة، وأم في أشد حالات الأسي على فقد نجلها قائلة خلال بث مباشر لـ «الوطن»: «أنا ابني عمره ما شرب مخدرات ولا بيعرف حد من اللي بيعملوا كده، أنا أبني مش صغير ولا وشاب طايش».

وأضافت الأم: «أنا ابني واعي وصاحب شركة ومتعلم، واتمني أن حقه ميضيعش هدر ومالحقش يفرح بأولاده».

حبس المتهم 4 أيام

وبعمل التحريات اللازمة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بفعلته نتيجة خلاف نشب بينهم طعنه على أثره طعنات ثلاث بالصدر تسببت في وفاته، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، كما استدعت عدداً من شهود العيان الذين شهدوا الواقعة لسماع أقوالهم، وصرحت بالدفن بعد أن اطلعت على تقرير الطبيب الشرعي حيال تشريح جثمان المجني عليه، وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات في الواقعة.