التنسيقية تعلن انضمام دفعة جديدة من الأعضاء الحزبيين والمستقلين

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انضمام دفعة جديدة من الأعضاء الجدد لتكلل ثمار جهدها بضخ دماء جديدة، وذلك فى إطار حرص التنسيقية على إتاحة الفرص وتوسيع قاعدة المشاركة، وإيمانًا بدورها كمنصة حوار سياسي جامعة لجميع التيارات والأيدلوجيات السياسية.

مبادئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وانطلاقًا من مبادئ التنسيقية «التأهيل قبل التمكين»، جرى إعداد برنامج تدريبي مكثف شارك في إعداده نخبة من الكوادر المتميزة في مجال التدريب داخل التنسيقية من أعضاء نادي المدربين بالتنسيقية.

‎واستغرقت عملية الإعداد ما يقرب من 6 أشهر على عدد من المراحل؛ بداية من التقدم، والمقابلات الشخصية، إلى التقييم والتصفية في المستويات المختلفة من التدريب والتأهيل، وصولاً لاختيار الكوادر المناسبة للانضمام للتنسيقية.

رفع الوعي السياسي

‎وتنظم التنسيقية التدريب على نحو مختلف يتناسب مع احتياجات الشباب التدريبية وتنمية ورفع الوعي السياسي، واثقال المهارات الشخصية والإدارية، وبث روح العمل الجماعي مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية عن طريق تنظيم فعاليات جماعية؛ لتؤكد أنها تقدم سياسية بمفهوم جديد.