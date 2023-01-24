نائب «التنسيقية»: حصلنا على موافقة لرصف طريق بيجام وشارع الخمسين بشبرا الخيمة

قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وافق على إدراج رصف طريق بيجام وشارع الخمسين ضمن خطة الرصف المقبلة، بناء على الطلب الذي قدّمه لرصف الطريق المذكور.

رصف طريق بيجام

وأضاف عبدالعزيز، في بيان عنه اليوم، أنّه التقى اليوم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ونقل له طلبات أهالي شبرا الخيمة لرصف طريق بيجام وشارع الخمسين التابعين لحي غرب شبرا الخيمة، وتقدم بطلب لرصف الشارعين لما لهما من أهمية كبيرة لسهولة الحركة بمنطقة بيجام ومداخل ومخارج مدينة شبرا الخيمة ككل.

أهمية طريق بيجام

وذكر أنّ طريق بيجام يمتد من أول المؤسسة حتى منطقة كوبري بيجام كمرحلة أولى بطول 1.55 كم، ثم من كوبري بيجام وحتى نادي بيجام بطول نحو 500 متر، ويمتد شارع الخمسين بطول نحو 550 مترا.