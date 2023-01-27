مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس بسبب «سجادة» في بشتيل

لقيت فتاة مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس أثناء نشر السجاد في منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى القصر العيني، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بواقعة سقوط الفتاة

وتلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بسقوط فتاة من علو ببشتيل دائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه إلى مكان الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفية موظف عمره 33 عامًا الذي قرر أنه أثناء تواجد شقيقته المتوفية «شهد» 16 عامًا ومقيمة بذات العنوان صحبة والدتها ووالدها قامت بغسل سجاد وأثناء نشر السجاد اختل توازنها وسقطت، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص.

محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.