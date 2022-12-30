قطار يصطدم بسيارة نقل في أوسيم دون إصابات

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هيثم سكر رئيس مباحث أوسيم يفيد بورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة ربع نقل بين قرية برطس وأوسيم دائرة القسم أثناء عبور السيارة من مزلقان غير شرعي، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها ولا توجد ثمة إصابات وتركها قائدها وفر هاربا وتوقفت حركة القطارات لمدة 45 دقيقة.

القبض على السائق

وألقى القبض على سائق السيارة وبمواجهته أيد ما جاء في الفحص وعلل تركه للسيارة خشية مسائلته وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.