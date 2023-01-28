علاقات تاريخية ومشروعات متنوعة بين القليوبية وأبشرون الأذربيجانية.. بينها حديقة ومدرسة

تمتد العلاقات المصرية الأذربيجانية لعقود طويلة، وتتميز بالتقارب بين البلدين، حيث يرتبط الشعبان بعلاقة قوية ومشتركة، وهو ما تبرزه زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة أذربيجان، والتي بدأت أمس الجمعة.

التعاون بين أبشرون بأذربيجان ومحافظة القليوبية

وفي هذا الشأن، قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن العلاقات بين القليوبية وأبشرون في دولة أذربيجان ممتدة منذ عام 2007، عقب تفعيل مذكرة التفاهم حول التعاون بين البلدين، حيث أقيم في ظل هذا التعاون العديد من الفعاليات والمشروعات والأنشطة، أهمها إنشاء حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر، والمقام بها تمثال ضخم للرئيس حيدر علييف، الزعيم التاريخي للدولة الأذربيجانية، ويتم إحياء ذكرى وفاته سنويا بحضور الجالية الأذربجانية في مصر، تقديرا لدوره البارز في نهضة الدولة الحديثة.

وأوضح محافظ القليوبية في تصريحات لـ«الوطن»، أن حيدر علييف هو من أسس دولة أذربيجان وأحدث بها طفرة اقتصادية عظيمة، وأقامت محافظة القليوبية تمثالاً للزعيم الراحل في حديقة أطلق عليها اسم «حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية» بمنطقة حدائق القناطر الخيرية، في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات في عدد من المجالات المختلفة بين البلدين.

المشروعات المتبادلة بين القليوبية وأبشرون

وأوضح محافظ القليوبية أن من أهم المشروعات المتبادلة بين القليوبية وأبشرون في أذربيجان «حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية» بالقناطر، ومدرسة مهربان علييف في القناطر الخيرية، ومشاركة السفارة الأذربيجانية في الأنشطة الاجتماعية والخدمية في محافظة القليوبية، بينها بعض الأنشطة الخاصة بالأيتام والمشروعات الاستثمارية بين رجال أعمال مصريين وأذربيجانيين.

كما يوجد في محافظة أبشرون بأذربيجان، حديقة للصداقة بها تماثيل لزعماء مصريين، وتماثيل أخرى تدل على الحضارة الفرعونية والتراث المصري، وشارع يحمل اسم «القليوبية»، وعمارة سكنية مخصصة مقرا للجالية المصرية باسم «القليوبية» أيضا، ومدرسة لتعليم اللغة العربية بإدارة مصرية.

وأكد «الهجان» على عمق العلاقات بين القليوبية وأبشرون بأذربيجان، وحب وإجلال أهالي المحافظة لرموز الدولتين.