الفنان السوري فراس إبراهيم يعلن وفاة والدته

غيب الموت، اليوم، والدة الفنان السوري فراس إبراهيم، ولم يذكر الفنان أي تفاصيل عن أسباب الوفاة، أو موعد تشييع الجثمان ومكان وموعد العزاء.

«فراس إبراهيم»: «الحمد لله على كل شيء»

فراس أعلن وفاة والدته عبر حسابه على «فيس بوك»: «أمي في ذمة الله، الحمد لله على كل شيء».

فراس إبراهيم يبكي على الهواء بسبب مرض والدته

يذكر أن فراس إبراهيم، بكى مؤخرا في مقابلة تلفزيونية، حين تحدث عن والدته، وقال إنه كان يرافقها بكل مرحلة من حالتها الصحية الصعبة، إذ تعتمد عليه فيها بشكل كبير.