«فن إدارة الحياة»: نستهدف تعريف الشباب بقدراته والفرص المتاحة أمامه

قال الدكتور حسن محمود، استشاري التدريب والتطوير ومحاضر بمكتب فن إدارة الحياة بوزارة الشباب والرياضة، إن المتدربين الذي حصلوا على التدريب من فن إدارة الحياة طلبوا من الوزارة استمرار التدريبات بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن التدريبات التي يتلقاها المتدربون تشمل بعض الجوانب، أهمها العدسة النفسية ويقصد بها أن يغير المتدرب النظارة والعدسة التي يرى بها الأمور بحياته، لكي يبدأ بعد حصوله على التدريب في تفسير الأحداث بصورة مغايرة عن تلك التي كان يفسر بها الأحداث من قبل، وهو ما يترتب عليه تغيير السلوك.

نستهدف تغيير نظرة الشباب للأمور وتوجيهم نحو الفرص

وأضاف محمود في حوار على فضائية النيل للأخبار، أن أهم الأمور التي يركز عليها التدريب أن يتعرف الشباب المصري على أنفسهم ويتعرفون على قدراتهم، مشيرًا إلى أن التدريب الذي يحصل عليه الشباب يتضمن أن يقوم كل شاب بتحليل لشخصيته للتعرف على نقاط القوة والضعف بشخصيته، وما هي المعوقات التي قد يواجهها إضافة إلى التعرف على الفرص التي أمامه.

تعرف الشباب على الفرص من حولهم

وأوضح استشاري التدريب والتطوير ومحاضر بمكتب فن إدارة الحياة أنه يوجد العديد من الفرص التي تكون موجودة أمام الشباب إلا أنهم قد لا يتعرفون عليها، وهو ما يتطلب أن يعرف الشباب طبيعة الفرص المتاحة والموجودة بالمجتمع من حولهم، مشيرًا إلى أن التدريب يتم عن طريق المحاضرات لمجموعة من الشباب، ثم يتم التركيز على كل فرد للتعرف على نقاط الضعف والعمل عليها لتصبح نقاط قوة.