مراسم استقبال الرئيس السيسي في القصر الرئاسي بأذربيجان «فيديو»

تستعرض «الوطن»، مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، من رئيس أذربيجان إلهام علييف، في القصر الرئاسي بالعاصمة باكو.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري، بمقر قصر «زوجلوب» الرئاسي بباكو، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لأذربيجان.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه أقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي، وجرى عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.