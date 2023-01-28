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السيسي يقدم التعازي لرئيس أذربيجان في ضحايا حادث سفارة طهران

كتب:

محمد أبو عمرة
09:48 ص | السبت 28 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لرئيس أذربيجان في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية في طهران، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي: حادث سفارة طهران يؤكّد أهمية نبذ التطرف والعنف والإرهاب

وتمنى الرئيس السيسي، الشفاء العاجل للمصابين، معرباً عن التضامن مع أذربيجان في هذا الحادث الأليم الذي يؤكّد مرة أخرى أهمية نبذ التطرف والعنف والإرهاب.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.