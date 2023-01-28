السيسي يقدم التعازي لرئيس أذربيجان في ضحايا حادث سفارة طهران

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لرئيس أذربيجان في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية في طهران، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي: حادث سفارة طهران يؤكّد أهمية نبذ التطرف والعنف والإرهاب

وتمنى الرئيس السيسي، الشفاء العاجل للمصابين، معرباً عن التضامن مع أذربيجان في هذا الحادث الأليم الذي يؤكّد مرة أخرى أهمية نبذ التطرف والعنف والإرهاب.