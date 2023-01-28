وفاة شخص متأثرا بإصابته في حادث انفجار أسطوانة غاز بالمحلة

توفي أحد مصابي انهيار طابقين في عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة سوق الحدادين بمدينة المحلة الكبرى الثلاثاء الماضي، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، ما أسفر عن إصابة المتوفى بحروق بنسبة 50%، ونقله إلى مستشفى زفتى العام لإسعافه، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، بعد فترة علاج استمرت 6 أيام.

وسيطرت حالة من الحزن على الأهالي في منطقة سوق الحدادين التابعة لحي ثان المحلة الكبرى، فور علمهم بوفاة الشاب «محمد أحمد قنيدة»، 46 سنة، متأثرًا بإصابته في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزله بعد فترة علاجية 6 ايام في قسم الحروق بمستشفى زفتى العام.

حسن الأخلاق والسيرة الطيبة

وأكد إبراهيم سليمان، أحد أهالي المنطقة، لـ«الوطن»، أن المتوفى كان متواجدا أثناء انهيار العقار بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطبخ، وتم نقله إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، موضحا أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطبية، وسيتم تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة فور انتهاء إجراءات التصريح بالدفن.

تفاصيل الواقعة

كان حي أول المحلة شهد الثلاثاء الماضي، انهيار طابقين في عقار مكون من 4 طوابق، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن إصابة ملك العقار ويدعى «محمد أحمد قنيده»، بسبب انفجار أسطوانة غاز، أسفرت عن إصابته بحروق شديدة بلغت 50%، وتم نقله إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم، وتم فرض كردون أمني حول العقار، وتشكيل لجنة فنية من المنشآت الآيلة للسقوط، بالاشتراك مع الإدارة الهندسية بحي أول المحلة الكبرى، لإعداد تقرير فني بشأن تلك العقار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.