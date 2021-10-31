انهيار جزئي في عقار سكني مكون من طابقين بالمحلة «صور»

شهدت منطقة ميدان الزراعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، واقعة انهيار جزئي في عقار مكون من طابقين بسبب تصدعات مفاجئة بالسلالم والحوائط؛ مما أثار ذعر الأهالي بالمنطقة، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

انهيار منزل سكني مكون من طابقين بميدان الزراعة بالمحلة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العقيد أشرف المعداوي مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بإخطار من المواطنين يفيد انهيارا جزئيا داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة ميدان الزراعة بحي أول المحلة.

لجنه هندسية لمعاينة موقع المنزل المنهار

كما انتقل مسئولو حي أول المحلة تحت إشراف المحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة والإدارة الهندسية بالحي لإعداد تقرير عن حالة العقار السكني. وأفاد رئيس حي أول المحلة أن العقار مبلغ بإزالته كونه خطرا داهما آيلا للسقوط وخاليا من السكان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظ الغربية: تفعيل لجنه المنشأة الأيلة للسقوط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية

في المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى المحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة بالضرورة تفعيل لجنة المنشأة الآيلة للسقوط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتفعيل لجان حصر المباني

وشدد محافظ الغربية في توجيهاته إلى رئيس الحي بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتفعيل لجان حصر المباني المخالفة والآيلة للسقوط.