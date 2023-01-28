تفاصيل جولة رئيس الوزراء بحدائق العاصمة.. وحدات سكنية تناسب كل الفئات

توجَّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مدينة حدائق العاصمة، الواقعة شرق مدينة بدر بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بها، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة.

نماذج للوحدات السكنية المنُفذة بمدينة حدائق العاصمة

وفي مستهل الجولة، تفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات السكنية المنُفذة بمدينة حدائق العاصمة، وفي غضون ذلك، قال الدكتور عاصم الجزّار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة حدائق العاصمة تُعد إحدى مدن الجيل الرابع، إذ تضم مناطق إسكان متنوعة الكثافة بمساحات متعددة، وكذا مناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة، إضافة إلى مناطق صناعية ومشروعات استثمارية، فضلا عن المحاور خضراء والمناطق اللوجيستية والمشروعات السياحية.

تفاصيل مدينة حدائق العاصمة

وأوضح وزير الإسكان أن المدينة، الواقعة على مساحة نحو 29.5 ألف فدان، يحدُها من الشمال خط سكة حديد (القاهرة - السويس)، ومن الجنوب طريق السويس الصحراوي، ومن الشرق طريق وصلة أم قمر، ومن الغرب الطريق الدائري الإقليمي.

وأضاف أن المخطط العام للمدينة يضم مناطق إسكان متنوعة الكثافة تقع على مساحة نحو 7500 فدان، وكذا مناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة بمساحة تُقدَر بـ500 فدان، إضافة إلى مناطق صناعية ومشروعات استثمارية، ومناطق لوجيستية تقع على نحو 5000 فدان، كما يحتوي مخطط المدينة على أراض استثمارية متكاملة بمساحة نحو 7000 فدان، إلى جانب خدمات إقليمية وجامعات ومدينة طبية بمساحة نحو 2000 فدان، علاوة على مناطق إدارية وتنموية ومركز مال وأعمال بمساحة نحو 1000 فدان.

واستطرد الدكتور عاصم الجزّار: «بناءً على ما سبق، فإنه يمكننا القول إن العمل بمدينة حدائق العاصمة يمكن أن يندرج تحت واحدة من هذه المجالات: الإسكان، والخدمات، والمرافق، وقطاع الاستثمار».

تنفيذ نحو 30 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل

ففيما يخص قطاع الإسكان، أشار الوزير إلى مبادرة رئيس الجمهورية «سكن كل المصريين»، بمنطقة الـ 2350 فدانًا، مُضيفًا أنه جرى الانتهاء من تنفيذ نحو 30 ألف وحدةً سكنيةً لمحدودي الدخل، نموذج (90 م2)، بالإعلان العاشر، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص 24 ألف وحدة للحاجزين، وجرى تسليم 6000 وحدة للمواطنين، وجار تسليم الباقين، موضحًا في الوقت نفسه أنه جارٍ تنفيذ نحو 70 ألف وحدة سكنية نماذج (90 م2 و75 م2) بالإعلان الرابع عشر، ووحدات سكنية لمتوسطي الدخل، نماذج (110 م2 و120 م2) بالإعلانين الرابع عشر والخامس عشر.

وأوضح الدكتور عاصم الجزّار، فيما يتعلق بقطاع الخدمات، أن إجمالي عدد مباني الخدمات المُخططة بمبادرة «سكن كل المصريين» يبلغ 167مبنى؛ جرى تخصيصها لإقامة مجموعة من المخابز، والأسواق التجارية، ودور عبادة (مسجد وكنيسة)، ومركز طبي، ومستشفى، وملاعب، ومراكز شباب، وعدد من الحضانات، والمدارس، والوحدات الصحية، ومركز قسم شرطة، وموقف إقليمي، مُشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ 84 خدمة، كما أنه جارٍ طرح 21 خدمة أخرى، و62 خدمة استثمارية لأغراض البيع.

أما فيما يتعلق بقطاع المرافق، فأوضح الوزير أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق، بمعدلات تنفيذ تصل إلى 70%، فيما تبلغ نسبة تنفيذ أعمال: المياه والري والصرف الصحي 95% وذلك للإعلان العاشر، وأنه جارٍ تنفيذ الأعمال للإعلان الرابع عشر، إذ بلغ معدل الإنجاز 15%، كما أنه جارٍ تنفيذ رافعي صرف صحي، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال مرفق الكهرباء بالإعلان العاشر 95%، مضيفا أنه جرى تشغيل التيار الكهربائي بالمدينة وجارٍ تنفيذ محطة الكهرباء، كما أنه جار تنفيذ أعمال الكهرباء للإعلان الرابع عشر، إضافة إلى ذلك يجري تركيب عدادات الغاز للعديد من الوحدات السكنية، إذ جرى توقيع البروتوكولات وجار التنفيذ بنسبة 75%.

وفيما يخص قطاع الاستثمار بالمدينة، أشار وزير الإسكان إلى أن فرص الاستثمار بمدينة حدائق العاصمة، تتمثل في عدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتاحة للأغراض: التجارية، والعمرانية المتكاملة، والصناعية، في المرحلتين الأولى والثانية من خطة التنمية بواقع نحو 7000 فدان، وبإجمالي استثمارات 50 مليار جنيه، مضيفا أنه جار كذلك تخطيط قطعة أرض بمساحة 1100 فدان لمشروع «بوليفارد العاصمة» الذي يبعد عن العاصمة الإدارية نحو 8 كم وتحتوي على مناطق باستخدامات مختلطة (تجاري -إداري- ترفيهي – سكني فندقي).

وأضاف أنه جرى تخصيص أرض بمساحة 5000 فدان لصالح الشركة العربية للاستثمار العمراني لإقامة مشروع عمراني متكامل «كومباوند نور»، بالشراكة مع الوزارة، كما جرى تخصيص أرض بمساحة 1075 فدانا لإقامة مشروع عمراني متكامل آخر.

وحول خطة تشجير المدينة، أوضح المهندس علاء عبد الله رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه يجري تنفيذ التشجير على عدة مراحل بدأت بالمرحلة العاجلة في مشروع «سكن كل المصريين»، كما جرى الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، جرى خلالها زراعة الموقع العام لـ 217 عمارة، كما جرى الانتهاء من المرحلة الثانية التي تضمنت زراعة الجزر والميادين الرئيسية لـ 634 عمارة، وزراعة الموقع العام لـ 128 عمارة، لافتا إلى أنه جار حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التشجير التي تشمل عملية زراعة الموقع العام لـ 289 عمارة، كما أنه جار إجراءات طرح عملية زراعة الجزر والموقع العام لـ 560 عمارة، التي تدخل ضمن المرحلة الرابعة من الخطة.

وجرت الاشارة خلال الزيارة إلى أنه جار تنفيذ وحدات الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة، بإجمالي 9054 وحدة، إذ أوضح رئيس الجهاز أن هذه الوحدات تتميز بأنها تراعي الاعتبارات البيئية في كل مراحل التنفيذ، كما أنها تتميز بالحفاظ على مبدأ الاستدامة عن طريق مراعاة كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، إضافة إلى توفير استخدام المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية، فضلا عن أنه يجري استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ، علاوة على استخدام المياه الرمادية المعالجة بمحطة المعالجة الثلاثية لري المسطحات الخضراء بالموقع العام، مضيفا أنه جرى تركيب محطات خلايا شمسية صغيرة فوق أسطح العمارات، والاعتماد عليها لإنارة السلالم والموقع العام.

حرص الدولة على توفير خدمات ملائمة للسكان

وتوجه رئيس الوزراء لتفقد الملعب الخماسي بالمدينة، إذ كانت تُعقد مباراة بين فريقين من الأطفال بالحي، وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، على التحدث إلى الأطفال، مؤكدا لهم حرص الدولة على توفير خدمات ملائمة لهم، ليس فقط في الرياضة بل في جميع المجالات، كما استمع لشرح من المهندس علاء عبدالله مصطفى، الذي قال: إن الملعب مفتوح بالمجان يوميًا لسكان المنطقة وكذلك للعاملين بالمدينة وأبنائهم، ويضم الملعب غرف تغيير ملابس، ودورات مياه، وكافيتريا.

وتفقد «مدبولي»، خلال جولته، المركز الطبي في منطقة الياسمين بحي الزهور؛ للاطمئنان على مستوى تنفيذه بالكفاءة والجودة المطلوبة، وفي غضون ذلك، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، من مسؤولي المدينة إلى شرح حول مكونات المبنى، الذي يقع على مساحة تزيد على ألف متر مُسطح، ويضم عيادة أسنان، وعيادتي طب أسرة، وغرفة تطعيمات، وصيدلية، وغرفة إسعافات أولية، ومعملا، ومخزن تعقيم، ومكتب تثقيف صحي، وإدارة حسابات، ومكتبا لتكنولوجيا المعلومات، وسكن أطباء، وسكن تمريض.

ثم انتقل بعد ذلك لتفقد مدرسة «المهندس علاء عبد العزيز المتكاملة» التي تقع على مساحة فدانين، إذ شرح رئيس الجهاز مكونات المدرسة، إذ تضم 36 فصلا دراسيا، يُخصص فصل منها لذوي الهمم بالدور الأرضي، كما تحتوي المدرسة على 6 فصول رياض أطفال، وكافتيريا، وصالة متعددة الأغراض، وصالة ألعاب رياضية، ومعامل، ومكتبة، ودورات مياه لذوي الهمم، إلى جانب دورات المياه العادية، وغرف: لمدير المدرس، والمعلمين، والمشرفين، وملعب، وفناء خاص برياض الأطفال.

وشارك في الجولة كل من المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس علاء عبدالله مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة.