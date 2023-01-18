موعد إجازة عيد الشرطة 2023.. الفئات المستفيدة من قرار مجلس الوزراء

يرغب العديد من المواطنين في معرفة موعد إجازة عيد الشرطة 2023، التي أعلنها منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رسمياً، وقرر ترحيلها إلى يوم آخر، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنين معرفته بشأن قرارات مجلس الوزراء لإجازة عيد الشرطة التي تواكب عيد ثورة 25 يناير في نفس اليوم.

موعد إجازة عيد الشرطة 2023

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قرارات اليوم الأربعاء تتضمن بأن تكون إجازة عيد الشرطة 2023 يوم الخميس الموافق 26 من شهر يناير الجاري، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير.

وتشمل القرارت أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر لكل من العاملين داخل الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى الإدارة المحلية، مع شركات قطاع الأعمال، والقطاع العام والخاص.

شعار عيد الشرطة 2023

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت منذ أيام قليلة عن شعار عيد الشرطة الجديد، والذي يواكب عيدها الـ 71، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة احتفالية بمناسبة عيد الشرطة، التي كانت تشهد في السنوات السابقة تكريم عدد من الضباط.