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الرئاسة: السيسي يبحث مع نظيره الأرميني تعظيم العلاقات بين البلدين غدا

كتب:

محمد أبو عمرة
03:46 م | السبت 28 يناير 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس سيلتقي غداً، في أرمينيا، بكلٍ من نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، وفاهاجن خاتشاتوريان رئيس الجمهورية.

أضاف أنه من المنتظر أن يتم تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفي كل القطاعات، خاصةً التجارية والاستثمارية، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.