«مصر أكتوبر»: زيارة السيسي لأذربيجان تعمق التعاون الاقتصادي بين البلدين

أبرز حزب «مصر أكتوبر» دور الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لدولة أذربيجان، حيث ثمّن السياسة الخارجية التى تنتهجها مصر من خلال تجديد دوائر التحرك الخارجية، بما يعمل على تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتنشيط الفرص غير المستغلة لفتح آفاق استثمارية تنعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب.

المركز الثقافي المصري في أذربيجان

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن المركز الثقافي المصري بأذربيجان لابد وأن يكون لاعبًا أساسيًا في عملية التعاون من خلال توفير كل المعلومات المعرفية والثقافية والاجتماعية لتكوين نقاط التقاء فكري بين الشعبين المصري والأذربيجاني لتسهيل عمل المسارات الاقتصادية المستجدة.

مباحثات ثنائية

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مباحثات على مستوى القمة مع رئيس أذربيجان إلهام علييف بمقر قصر «زوجلوب» الرئاسي في العامصة باكو، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لأذربيجان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.