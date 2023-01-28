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«الأهلي ومصر» يوقفان بيع شهادة الـ25% خلال ساعات

جذب الآلاف للقطاع المصرفى.. وتعزيز جاذبية المنتجات البنكية

كتب:

محمد الدعدع
09:38 م | السبت 28 يناير 2023
هشام عكاشة

هشام عكاشة

نجح بنكا الأهلى المصرى ومصر فى تحقيق الحصيلة المستهدفة من طرح شهادة الـ25%، وأعلنا التزامهما السابق، بوقف البيع قبل نهاية يناير الجارى.

قال البنك الأهلى المصرى، برئاسة هشام عكاشة، إن شهادتى 22.5% و25% حققتا 260 مليار جنيه منذ الطرح، وأنه من المقرر التوقف عن طرحها قبل نهاية الشهر الحالى.

وأضاف البنك الأهلى المصرى، فى بيان، أنه تم تنفيذ ما يقارب 60% من الشراء من خلال القنوات البديلة (الأهلى نت والأهلى موبايل ومركز الاتصال) والباقى من خلال فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية. ولفت البنك الأهلى المصرى إلى أن الشهادة منذ إطلاقها فى 4 يناير الحالى جذبت حوالى 62 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلى المصرى.

فى المقابل، أعلن محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى بيان، وقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوى 25% بنهاية هذا الشهر، كما سبق التنويه عنه من قبل.

وحققت الشهادات الجديدة المستهدف من الطرح، ونجحت فى جذب شرائح جديدة من غير المتعاملين مع القطاع المصرفى، وعززت جاذبية المنتجات المصرفية المتنوعة.

طرح البنكان الشهادات الجديدة للمصريين والأجانب، البالغين والقصر، مع جواز الاقتراض بضمان الشهادات الجديدة، على ألا يتم استرداد قيمتها قبل مضى 6 أشهر من تاريخ الشراء.

وبحسب بيانات البنك ارتفع صافى الدخل من العائد بنسبة 21.4% فى الربع الثالث من 2022 ليسجل 23.312 مليار جنيه مقارنة بـ19.2 مليار جنيه فى العام السابق له.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.