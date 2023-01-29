شاب سويسي يعيد 10 آلاف دولار إلى صاحبتها ويرفض المكافأة

عثر شاب من محافظة السويس يدعى حمادة مراكشي، على 10 آلاف دولار أثناء سيره في الشارع، وبعد رحلة من البحث عن صاحبها، توصل إليه، واكتشف أن المبلغ المالي لسيدة وفقدته أثناء سيرها بأحد الشوارع.

شاب يعثر على 10 آلاف دولار

قصة «مراكشي» بدأت حين كان يسير في الشارع متجها لقضاء بعض أعماله الخاصة بإنشاء «مطبخ الخير»، وهو مشروع يقوم بتأسيسه برفقة أصدقائه ضمن الأنشطة الخدمية التي اعتادها لتقديم الخدمات لأهالي مدينته من غير القادرين، حيث عثر على شنطة بها مبلغ مالي وموبايل وقسمية سداد خاصة ببضائع.

وقال الشاب السويسي خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه بعد العثور على المبلغ المالي، علم بمنشور لسيدة تناشد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها فقدت بعض الأموال ومن يجدها له مكافأة، فتواصل معها، «تواصلت معاها ولم يخطر ببالي أن أتقاضى أي مكافأة لأمانتي، لأني على يقين أنى بسعى لعمل الخير، وربنا بيعطي الإنسان فرصة لعمل الخير».

وأضاف، ذهبت للسيدة وكانت في منتهى السعادة، وحصلت منها على مواصفات الشنطة وقيمة المبلغ وباقي المحتويات، وزيادة في الحرص عندما علمت أن المبلغ كبير، طالبتها بتسليمها الأموال بمحضر رسمي، فأكدت لي أن المبلغ 10 آلاف و276 دولار، ما يزيد عن 300 ألف جنيه، وأكدت كل محتويات الشنطة، وقامت باستلامها.

«حمادة» رفض استلام مكافأة

تفاجأ «حمادة» بالسيدة تبلغه أن له مكافأة، «قالت لي حقي محفوظ في المكافأة، لكني رفضت تقاضي أي مبلغ نظيرالأمانة، ودا تصرف شايفه عادي، لأني لا أقبل جنيه حرام على نفسي وبيتي وأولادي، ولكن تفاجأت بأنها نشرت شكر على فيسبوك، يتضمن ما حدث واستلامها الفلوس، وأنا سعيد إني دخلت الفرحة على إنسان فقد حاجة خاصة بيه».