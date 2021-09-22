محافظ الشرقية يكرم عاملا عثر على مبلغ مالي وأعاده لصاحبه

كرّم الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عامل خدمات معاونة، بمكتب سكرتيرعام المحافظة، بمنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير لأمانته وإعادته مبلغ مالي لصاحبه، إثر عثوره عليه بالديوان العام.

وعثر «سعيد إبراهيم طنطاوي»، عامل بمكتب سكرتير عام المحافظة، على حقيبة بداخلها مبلغًا ماليًا وهاتفين، بجوار ماكينة الصراف الآلي أمام مكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية، وعلى الفور قام بإبلاغ رؤسائه وتم التواصل مع صاحب الحقيبة وتسليمها له.

محافظ الشرقية يُثني على العامل

وأثنى محافظ الشرقية على أمانة العامل، وما تحلى به من قيم أصيلة يتعلم منها النشء الصغير، مؤكداً أن المكافأة التي حصل عليها العامل لا توازي القيمة الأخلاقية التي قدمها كنموذج ومثالاً وقدوة للجميع.

محافظ الشرقية يُكرم العامل

وقال المحافظ في بيان صحفي اليوم: «حرصت على تكريم العامل تقديراً واحتراماً لما فعله، لأنه من الممكن أن يكون في أمس الحاجة لهذا المبلغ، ورغم ذلك حرص على تسليم الحقيبة بمحتوياتها إلى المختص لتوصيلها لصاحبها، دون أن يفكر لحظة واحدة في الاستيلاء على ما بداخلها».

العامل يُعرب عن سعادته بتكريمه من المحافظ

من جانبه أعرب «طنطاوي»، عن سعادته لإستقبال محافظ الشرقية له اليوم بمكتبه، وتكريمه بمنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير، مشيرا إلى أنه لم يفعل سوى ما أملاه عليه ضميره، ويخشى الله في أولاده وأسرته، ولا يمكن أن تمتد يديه إلى مال ليس من حقه.