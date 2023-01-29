مسعف البحيرة يروي تفاصيل إنقاذ سيدة من الموت: أهلها جهزوا كفنها

أصدرت هيئة الإسعاف بيانًا تشيد بدور كارم عبد الفتاح عيسي، المسعف في نقطة إسعاف قرية الصفاصيف بالبحيرة في إنقاذ سيدة من الموت المحقق إثر إصابتها بطعنة نافذة في عنقها على يد زوجها، والتقت «الوطن» معه للحديث حول تفاصيل الواقعة.

إشادة بعمل بطولي لمسعف أنقذ سيدة في البحيرة

أشار كارم عبد الفتاح إلى أنه تلقى إخطار الإسعاف عبر رقم الخط الساخن 123 بوفاة سيدة نتيجة حادث اعتداء زوجها عليها، وأنها فارفت الحياة، مضيفا أنه تحرك سريعًا إلي القرية حيث شاهد آلاف الأهالي يتجمعون حول مكان الحادث، وسط صراخ الجميع وإعلان وفاتها.

أهل السيدة غطوها وقالوا ماتت

وتابع: «صعدنا إلي المنزل ووجدناها مغطاة، رفعت الغطاء عنها، وجدت سيدة مصابة بجرح نافذ في الرقبة، يحيط بها الكثير من الدماء التي نزفتها، لكنها على قيد الحياة وحالتها صعبة متأخر مرددا حتى أن النفس كان يخرج من مكان الجرح».

وأضاف المسعف: «أهلها غطوها وقالوا خلاص ماتت، صرخت فيهم أنتم بتغطوها ليه دي لسة عايشة، الناس كلها هتفت خارج المنزل الله أكبر» مشيرًا إلى أنه أبلغ زميله سعيد شعبان، سائق الإسعاف المرافق بإبلاغ مستشفى دمنهور التعليمي بأن السيدة مصابة وليست متوفاة.

وتابع أنه تم الإسراع بنقل السيدة إلي المستشفي وحاول إيقاف النزيف من الجرح القطعي في رقبة السيدة المصابة، حيث قام بتركيب محلول لمحاولة منع جسدها من الدخول في صدمة نتيجة فقد الدم، مشيراً إلى أن السيدة خضعت لجراحة عاجلة في مستشفى دمنهور فور الوصول.

وعبر عن فرحته جراء البيان الصادر عن هيئة الإسعاف للإشادة بدوره في إنقاذ السيدة قائلا: «الحمد لله كنت سبب أنها تفضل لسه عايشة».