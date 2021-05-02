إنقاذ ربة منزل انهار عليها سقف غرفة بمنزلها في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من إنقاذ ربة منزل من الأنقاض دون حدوث إصابات، إثر انهيار سقف غرفة عليها أعلى سطح منزلها بقرية باجا دائرة مركز سوهاج، وجرى عمل كردون أمني على المنزل وتعيين الخدمات اللازمة وإخطار الوحدة المحلية.

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطار بالواقعة

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود بلاغ بحدوث بانهيار جزئي بمنزل بناحية باجا دائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ البري إلى موقع الحادث، بالفحص تبين سقوط سقف غرفة أعلى سطح منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 35 مترا، ملك "إنتصار. ع. ع"، 45 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية "مأهول بالسكان".

تمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من استخراج مالكة المنزل والتي تعيش بمفردها "دون حدوث ثمة إصابات"، وجرى إخلاء المنزل من قاطنته وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

بسؤال مالكة المنزل وعللت سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لاتخاذ اللازم، وحرر محضرا بالواقعة، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انهيار المنزل حوادث متكررة في سوهاج

يذكر ان سوهاج شهدت في شهر مارس الماضي انهيار لمنزل من طابقين ومبني بالطوب اللبن بنجع المشايخ بقرية أولاد يحي، دائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وأسفرت الواقعة عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفي دار السلام المركزي.

تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا، يفيد بورود بلاغا بانهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن، بنجع المشايخ بقرية أولاد يحي دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية.

وتبين من انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن، بسبب قدمه وتهالكه، ونتج عن ذلك إصابة 5 من أفراد الأسرة، وتم نقلهم للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم.