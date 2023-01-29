«معلومات الوزراء»: 75.6% من المصريين يدركون خطورة الزيادة السكانية

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعا للرأي بشأن «الزيادة السكانية» خلال شهر ديسمبر 2022 على عينة من أرباب الأسر المصرية، موزعة على جميع محافظات الجمهورية، حيث كشف عن أنّ أكثر من 75% من المصريين، يدركون جيدا أنّ مصر تواجه مشكلة كبيرة بالزيادة السكانية.

وأشار المركز إلى أنّ الزيادة السكانية إحدى أهم المشكلات التي تواجه العديد من الدول، والعقبة الرئيسية أمام جهود التنمية في العديد من المجالات، كما تمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الخدمات التي تعمل الدولة على توفيرها لمواطنيها على النحو الأمثل، وتهدد نجاح السياسات الرامية لمكافحة بعض المشكلات الاقتصادية، ومنها البطالة والفقر، ومن هذا المنطلق، أجرى المركز استطلاع للرأي للتعرف على رؤية المصريين لوجود مشكلة زيادة سكانية في مصر، ورؤيتهم للعدد الأمثل من الأطفال للأسرة الواحدة.

ارتفاع إدراك المصريين بمشكلة الزيادة السكانية

وكشفت نتائج استطلاع معلومات الوزراء، عن أنّ 75.6% من المصريين في العينة، أدركوا أنّ مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية، وهي نسبة مرتفعة عما كانت عليه في أبريل الماضي حيث بلغت وقتها 70.5%، في حين كان 11.9% من المبحوثين بالعينة ليس لديهم إدراك بمواجهة الدولة مشكلة في الزيادة السكانية.

وبسؤال أرباب الأسر في العيّنة عن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالتقريب، ذكرت النسبة الكبرى منهم (31.8%) أنّه أكثر من 105 ملايين نسمة، كما ذكر 23.3% أنّه يتراوح بين 100 و105 ملايين نسمة (ويذكر أن عدد سكان مصر وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تجاوز 104 ملايين نسمة مع نهاية عام 2022).

91.1% من المصريين مؤيدون لبرامج تنظيم الأسرة

وفي نفس الإطار؛ أشار 91.1% من الأسر المصرية إلى تأييديهم لبرامج تنظيم الأسرة، فيما رفض 1.9% برامج تنظيم الأسرة، كما رأي 52.5% أنّه في ظل الظروف الحالية فإنّ العدد المناسب للأطفال في كل أسرة يجب ألا يزيد عن طفلين، و29.1% ذكروا 3 أطفال.