«البريد» يحذر من روابط وصفحات وهمية: هدفها القرصنة.. وسنتخد الإجراءات القانونية

حذر البريد المصري من صفحات وروابط تستهدف اختراق حسابات العملاء، عن طريق الإعلان عن مسابقات مزيفة من خلال صفحات تدعي أنها تابعة للبريد المصري، لافتا إلى أنه جاري اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال أصحاب هذه الحسابات، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

«هيئة البريد»: نهيب بعدم التفاعل مع الصفحات الوهمية

وذكرت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، «ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الصفحات، التي تنشر روابط تستهدف اختراق حسابات العملاء، عن طريق الإعلان عن مسابقات مزيفة، تدعي تلك الصفحات أنها تابعة للبريد المصري، لذلك‎ نود أن نوضح أن جميع هذه الصفحات أو الروابط ليست تابعة للبريد المصري، ونهيب بعدم التفاعل مع هذا النوع من الروابط، حيث إنها تستهدف قرصنة الهاتف أو الجهاز المستخدم».

وأضافت، «يعلن البريد المصري عدم مسؤوليته عن هذه المسابقات المزيفة، ويشدد على أنه لا يقوم بإجراء أي مسابقات خاصة بالبريد المصري إلا من خلال الصفحات الرسمية الخاصة به».

اتخاذ التدابير القانونية اللازمة

وأوضحت الهيئة، أنّه جار اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال أصحاب هذه الحسابات، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها، وتدعو الهيئة جميع العملاء من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الحسابات الوهمية، التي تستهدف اختراق حسابات المستخدمين، وعدم التفاعل معها للحفاظ على البيانات الشخصية والأموال، علماً بأن وسيلة تواصل البريد المصري مع العملاء تتم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية أو من خلال الخط الساخن 16789.

الفائز بجائزة المليون جنيه

وأقامت هيئة البريد حفل السحب الثالث على جائزة «المليون جنيه» لعملاء حسابات التوفير الأسبوع الماضي، وإجراء السحب بمبنى البريد بالقرية الذكية، وفاز بها العميل عبد الله عبد المعتمد عبد الحليم، صاحب حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد، فرع أبو قرقاص المنيا.