«الوزراء» يرد على تداول روابط إلكترونية منسوبة لهيئة البريد المصري

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي روابط إلكترونية منسوبة لهيئة البريد المصري، بزعم الإعلان عن مسابقات ذات جوائز مالية للمواطنين، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع «الهيئة»، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لهذه المسابقات، وأن تلك الروابط وكذلك الإعلانات المتداولة وهمية ومزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بهما مطلقا

وشددت على أن الإعلان عن أي مسابقات خاصة بالبريد المصري، يتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، سواء الموقع الإلكتروني عبر الرابط

أو صفحة فيسبوك، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإعلانات الوهمية.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).