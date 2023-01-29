رئيس مركز الأهرام للدراسات: كتاب أحمد الطاهري يقدم تأصيلا لمفهوم الجمهورية الجديدة

أشاد الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، بموضوع كتاب «عند منتصف الطريق.. سيرة وطن» للكاتب أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال ندوة مناقشته، اليوم، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وقال «فرحات»: إن عنوان «عند منتصف الطريق»، تعبير موفق، لأنه شديد الدقة لتوثيق وتوصيف ما يحدث في مصر، وما نحتاجه في مثل هذه المرحلة، خاصة بعد أن عشنا في الفترات السابقة عند التعبير الدارج نحن في مفترق الطرق، مؤكدا أن مصر حاليا لديها رؤية واضحة محددة تسير فيها، سواء فيما يخص قضاياها الداخلية أو الإقليمية، فضلا عن مواقفها الدولية.

وأكد «فرحات»، أهمية الكتاب الذي يأتي من كاتب وطني لديه رؤية ثاقبة، لما يحدث في مصر والعالم من تحولات، كما لديه القدرة على الربط بينها.

الطاهري ناقش مفهوم الجمهورية الجديدة

وتابع فرحات: الطاهري ناقش مفهوم الجمهورية الجديدة، وقدم التأصيل لفكرة الجمهورية الثانية كذلك، خاصة أن هذا الوطن يمر بتحولات كثيرة على كل المستويات، مستعرضا موضوعات الكتاب، لافتا إلى تناوله التنمية والقيادة السياسية، ومفهوم القيادة الإصلاحية، بالمعنى الشامل التي لديها رؤية تنموية واضحة.

وأشاد رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، بالجانب التوثيقي الذي يتضمنه الكتاب، مؤكدا أننا في حاجة لمثل هذه الكتابات الوطنية التي تجابه دعاوى التشويه، وما يراد لمفهوم قضايا التنمية والرأسمالية الوطنية.