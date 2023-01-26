أمين «الأعلى للثقافة»: مؤتمر الملكية الفكرية يعبر عن رؤية الجمهورية الجديدة

انطلقت اليوم النسخة الأولى، من مؤتمر «الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة»، الذي يعقد ضمن فعاليات البرنامج المهني للدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نائبا عن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ودكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللواء عاصم الشريف مدير الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية، وخوسيه بورغنيو، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، ومحمد رشاد عبده رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد كبير من الناشرين والمهتمين بصناعة النشر.

المؤتمر هو الأول من نوعه

وخلال الكلمة التي ألقاها الدكتور هشام عزمي، نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قال «المؤتمر ينعقد تحت عنوان الملكية الفكرية: حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة، هذا المؤتمر الذي يُعبر عن رؤية الدولة المصرية ويبرهن على إرادتها في دعم حماية الملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأضاف: يعد المؤتمر هو الأول من نوعه بعد تدشين مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر الماضي للمرة الأولى في تاريخها بتوجيه رئاسي، ومن خلال لجنة شكلت لهذا الغرض في مجلس الوزراء».

وأوضح أن هذه الرؤية التي تتضمن الملكية الفكرية كركيزة أساسية من ركائزها بغية إن تَكُونَ حَافِزًا للإفراد لمواصلة الإبداع بشتى صوره وإشكاله في الجمهورية الجديدة.

تسليط الضوء على رُؤيَةِ الدولة المصرية

وأشار إلى أن المؤتمر، يطرح من خلال جلساته النقاشية الأربع العديد من الآراء والمقترحات لمجموعة من الخُبَراءِ يمثلون أهم المُنظَمَاتِ وَالاتِحَادَاتِ والوزارات المصرية والعربية والدولية المنوطة بهذا الشأن، إضافة إلى تسليط الضوء على رُؤيَةِ الدولة المصرية واهتمامها بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وخاصةً حَق المُؤلِفِ والنَّاشِرِ عَلَى المُستَويين المحلي والدولي، فان وزارة الثقافة ستقوم بطرح التوصيات التي يتمخض عنها المؤتمر على اللجنة المسئؤلة عن الاستراتيجية الوطنية.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن حماية الملكية الفكرية أصبح فرض عين، وذلك اتساقا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية.

وتابع: لا شك أن العالم مر بتحولات كثيرة منذ منتصف القرن الماضي، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، فكانت مرحلة العولمة ثم تبعها بعد ذلك مجتمع المعلومات، لنعيش الآن فيما يعرف بمجتمعات المعرفة، وما كدنا نتعرف على مجتمعات المعرفة، حتى صدمنا بجائحة غيرت مصير العالم، فالآن نتحدث عن العالم ما بعد كورونا، هذه الجائحة التي استطاعت أن تخلف وراءها الكثير من المنصات الرقمية.

وأضاف: على كل الشعوب التي تمتلك ثقافة ومبدعين ومؤسسات معنية بصناعة النشر أن تؤازر لذا كان هذا المؤتمر الذي سيسعي من خلال خبراء ومتخصصين ومعنيين وصناع أن يضع رؤى يمكن أن نخرج بها بتوصيات تنضم إلى الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

ومن جانبه عبر خوسيه بورغنيو، عن سعادته بالدعوة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والحديث في هذا المؤتمر المهم، الذي يناقش واحدة من أهم القضايا التى تؤثر في صناعة النشر حول العالم، وأضاف أن اتحاد الناشرين الدوليين أكبر اتحاد في العالم للجمعيات الوطنية والإقليمية والمتخصصة لناشري الكتب، وتعمل علي تنمية الاقتصادية والثقافية، وتغطي عددا كبير من الدول حول العالم ، كما تهتم بحقوق النشر والملكية الفكرية علي مستوي العالم، وتتعاون مع عدد كبير من المنظمات التعليمية والجامعية، وتتكون عضويتها من 92 منظمة من 76 دولة حول العالم.

واستعرض محمد رشاد، محاور الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى حوكمة الملكية الفكرية، وغيرها من القوانين التي تتكون منها حقوق الملكية الفكرية ومنها حقوق المؤلف، والغرض منها تشجيع الأعمال الإبداعية، وكذلك إنشاء جهاز موحد لحماية الملكية الفكري.

وأشار إلى أن جائحة كورونا فتحت الباب أمام تزوير الكتب ورقيا وإلكترونيا، مضيفا أن صناعة النشر مهددة بسبب عمليات تزوير الكتب ورقيا وإلكترونيا مما يهدد الصناعة من الأساس، والتى تحرم الناشرين والمؤلفين من 80% من دخلهم وهو ما أدى إلى توقف الكتاب عن العمل، كما يهدد الاقتصاد القومي بسبب توقف عدد من دور النشر.

وأكد سعيد عبده، أن الملكية الفكرية هي من أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها خلال هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، موجها الشكر لوزيرة الثقافة علي اختيارها لهذا المحور الهام، لوضع حلولا مما يعاني منه الناشر، وشدد على مطالبته باعتماد النشر كصناعة وطنية لابد من حمايتها من القرصنة والتزوير.