عقوبة نشر مفاهيم غير صحيحة عن ذوي الهمم: غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بفئة ذوي الهمم من كل الجوانب، وذلك حتى تحافظ على حقوق هذه الفئة المهمة من المجتمع وتهيأ لها حياة آمنة مستقرة، لذلك وضع المشرع المصري القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحدد من خلاله كل ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم، كما نص على عقوبات رادعة لكل من يسيء لهذه الفئة.

أشكال الإساءة لذوي الإعاقة

وحددت المادة (53) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أشكال الإساءة التي من شأنها أن تعرض صاحبها لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، ومن أوجه هذه الإساءة في حالة عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أيا من البيانات أو المعلومات أو الصورأو الرسوم أو الأفلام أو أعمال من شأنها الإساءة إلى أصحاب الهمم.

وأوضحت مادة القانون أنه في حالة التعريض بالأشخاص ذوي الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم تطبق عليه عقوبة القانون، وفي تلك الحالة تلتزم جهة النشر أو العرض يإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدي عليه أو من يمثله في ذات المساحة الومنية والمكانية وبذات الوسيلة.

عقوبة الإساءة لذوي الإعاقة

ونصت مادة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على عقوبة رادعة تطبق على كل من أقدم على الأفعال السابق ذكرها، عقوبة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك كما نصت المادة (53) من القانون المشار إليه.