«القومي لذوي الإعاقة»: الرئيس يتابع يوميا مجالات الإتاحة وتمكين ذوي الهمم

وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه اليومي والمتواصل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعته المستمرة لما تم ويتم في هذا الملف وجهود الوزارات والمؤسسات بشأنه، خاصة في تطبيق مواد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ومتابعة أوجه الاستحقاق التي أقرها القانون في مجالات الحماية الاجتماعية والإتاحة والتمكين الاقتصادي وغيرها من الاستحقاقات.

حقوق ذوي الإعاقة

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، في تصريح صحفي لها، تعقيبا على توجيه الرئيس بتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، ورعاية مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوي الإعاقة، أن الرئيس دوما حريص على متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بل والتوصية الدائمة للمؤسسات والوزارات على تقديم كافة سبل الدعم، وإنهاء كافة الإشكاليات التي من الممكن أن تعترض آليات دمجهم وتمكينهم مجتمعيا وتكنولوجيا وعلى كل المستويات .

وأشارت إلى أن ذوي الإعاقة يعيشون أهم مرحلة في حياتهم خاصة في الشق الحقوقي والتمكين والإتاحة نظرا لاهتمام القيادة السياسية بأدوارهم كشركاء حقيقيين في الوطن، ومساهمين في تنميته وبنائه وإعماره.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وعاهدت الدكتورة إيمان كريم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فلسفته ورؤيته ورسالته دوما ممارسا لاختصاصاته التي حددها له القانون والدستور في المتابعة المستمرة لآليات تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، خاصة وأن ما تقوم به الوزارات والأجهزة التنفيذية من تفعيل حقوقي وتطبيق على أرض الواقع لمواد القانون نابع من خلال التعاون المستمر مع المجلس وتقاريره الدورية التي يقدمها للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب والاجهزة المعنية من الوقوف بشكل دوري على كل المستجدات والاستحقاقات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمتابعة المستمرة لها، والتنسيق الدائم ما بين المجلس وكافة الجهات