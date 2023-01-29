وزير التعليم يلتقي رئيس «الوطنية للصحافة» لمناقشة تعزيز أوجه التعاون

التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في ديوان عام الوزارة، بالمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات الصحفية القومية.

الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة

وأكد الدكتور رضا حجازي أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق بين كل الجهات في الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لديها، مشيرًا إلى امتلاك المؤسسات الصحفية القومية إمكانيات كبيرة في العديد من المجالات في مقدمتها الطباعة والنشر مما يؤكد قدرتها على المساهمة بدور كبير في تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم.

تحقيق الصالح العام

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اللقاء يأتي في إطار عمق العلاقات التي تربط وزارة التربية والتعليم بالهيئة الوطنية للصحافة، مشيرًا إلى أن الكل يسعى لتحقيق الصالح العام للدولة المصرية والاستفادة الكبيرة من كل الإمكانيات.