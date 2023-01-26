عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022-2023، طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية.

وأكدت الوزارة أنّ الامتحانات سارت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي رُصدت، واتخذت كل الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، ستُعلن فور الانتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، وأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وأضاف الوزير، أنّ الوزارة انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الاثنين 23 يناير بإجمالي 41 ألف طالب/ طالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وجارٍ العمل على الانتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.