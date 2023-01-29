التحفظ على مسجل متهم بقتل شخص وإصابة 2 في الخصوص بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتحفظ على شخص مسجل لديه معلومات جنائية لقيامه بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بسبب الخلافات المالية، إذ أطلق الرصاص عشوائيا بمنطقة الزرائب بالخصوص، ونجحت جهات الأمن في ضبطه ومنع الأهالي من التعدي عليها.

التصريح بدفن ضحية مشاجرة الخصوص

وتحفظت أجهزة الأمن على بندقية آلية كانت بحوزة المتهم وصرحت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابين، لسؤال شهود الواقعة وتحريز سلاح الجريمة وإرساله للمعمل الجنائي.

تفاصيل مشاجرة الخصوص ومصرع وإصابة 3

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من ضبط شخص مسجل لديه معلومات جنائية من متعاطي المخدرات، لقيامه بإطلاق النيران بشكل عشوائى بمنطقة الزرايب بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية.

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القليوبية أن المتهم ارتكب الواقعة نتيجة لخلافات مالية مع آخرين، ما أسفر عن وفاة أحد المواطنين وإصابة 2 آخرين، وجرى السيطرة على الموقف ومنع المواطنين من التعدي عليه وضبط المتهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن جثة ضحية الحادث، والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وكشف أحمد داود المحامي، لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه الإعدام لقيامه بارتكاب واقعة قتل وترويع الأمنين وزعزعة الأمن العام بجانب عقوبات تكميلية لتعاطي المخدرات وحيازتها وسلاح ناري بدون ترخيص.