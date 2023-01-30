مدبولي يشكر ضيوف مؤتمر «المستثمرين»: الشراكات مهمة لمواجهة الضغوط الاقتصادية

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للشركاء والمستثمرين والمديرين التنفيذيين، والقادة والجهات المنظمة، الحضور في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين جاءوا لهدف وحيد وهو «استكشاف فرص الاستثمار».

وقال مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ الشراكات أثبتت نجاها في مواجهة الضغوط الاقتصادية، والتعامل مع التحديات في طريق التعافي الاقتصادي، مضيفا: «أؤمن أنّ وجودنا هنا اليوم هو شهادة لأهمية المشاركة متعددة الأطراف في القطاع الخاص والعام، وكيف يمكن أن تفتح الآفاق للفرص الاستثمارية أمامنا جميعا».

مدبولي يشكر الحضور في مؤتمر «المستثمرين»: الشراكات مهمة لمواجهة الضغوط الاقتصادية