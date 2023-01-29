مدبولي: الدولة مهتمة بدعم قطاع الأعمال العام للنهوض بالاقتصاد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة، واستهل رئيس الوزراء اللقاء، مؤكدا الدور الذي تٌوليه الدولة لتوفير مختلف سبل الدعم لقطاع الأعمال العام، وأهمية تعظيم العائد من الشركات والأصول المملوكة لها، كون القطاع يمثل فاعلا رئيسا في دفع عجلة قطاع الصناعة، بما يسهم في النهوض بالاقتصاد.

مدبولي: حريصون على تطوير شركات الغزل والنسيج

وفي ضوء حرص الدولة على تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، خاصة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أشار وزير قطاع الأعمال، إلى خطة العمل التي تسير الوزارة وفقا لها، بقطاع الصناعات النسيجية، والمتضمنة عدة مراحل، بدءا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج، مرورا بتحديث المصانع الخاصة بالغزل والنسيج والتجهيز.

وأشار عصمت، إلى الجولة التفقدية في الشركة مؤخرا للوقوف على مستجدات تنفيذ المصانع الجديدة، خاصة مصنع «غزل 1»، الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، وموقف توريد الماكينات الحديثة التي تم توريدها خلال الفترة الماضية في مصنع «غزل 4»، وموقف أعمال تركيب الماكينات والمعدات في مختلف المصانع.

وزير قطاع الأعمال: أغلب إنتاج الغزل سيكون موجها للتصدير

وأشار عصمت، إلى أنّه وبعد انجاز مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، سيكون هناك جانبا كبيرا من الإنتاج موجّها للتصدير، موضحا الجهود المبذولة في تدريب العمالة للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، والاعتماد على الخبرات الموجودة في الشركات، كون العمالة أحد الأصول التي يتم الاستفادة منها في زيادة الإنتاجية، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج.

وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، بعض الطلبات المقدمة إلى الوزارة، من قِبل القطاع الخاص، للمشاركة مع الوزارة في عدد من المشروعات الصناعية على وجه الخصوص، لما تسهم به هذه المشروعات في عملية التنمية، لافتا إلى أنّه جار دراسة الطلبات لوضعها محل التنفيذ.

وتطرق اللقاء إلى الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة، للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وفقا للمعايير العالمية، حيث أكد الوزير أنّ المشروع يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات، وزيادة الصادرات، ومشروع تصنيع الخامات الدوائية، وتوطين هذه الصناعات لتكون هذه الخامات موجودة محليا، لتقليل فاتورة الاستيراد، وهي خامات مهمة في التصنيع الدوائي.

واستعرض الوزير، موقف تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم في مدينة سفاجا، بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية، وكذا موقف تطوير قطاع الأسمدة والشركات التابعة للوزارة في هذا القطاع.