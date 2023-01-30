مدبولي: نخطط لنمو اقتصادي إيجابي وزيادة الناتج المحلي رغم التحديات العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر تهدف رغم التحديات العالمية، إلى نمو اقتصادي إيجابي خلال العام الحالي، لافتا إلى أنّ الحكومة تسعى لزيادة الناتج المحلي، ونسبة النمو الاقتصادي، لتتراوح بين 5 إلى 6% في العام المالي 2024-2025.

وتابع مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنّ الحكومة تهدف أيضا إلى وصول الفائض الرئيسي إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2023-2024، على أن يصل في وقت لاحق إلى 4.5%، فضلا عن أهداف أخرى، تتمثل في تقليل الدين الحكومي إلى 78% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026-2027.

وأضاف رئيس الوزراء، أنّ العالم يشهد تحديات استثنائية تتعامل معها مصر، وتسعى لتكوين مناخ جاذب للاستثمار، وتلبية الاحتياجات، مشددا على ترحيب مصر بالحوارات البناءة التي يمكن معها تخطي آليات الاستثمار التلقيدية.