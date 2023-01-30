خبير اقتصادي: قناة السويس ستشهد زيادة طبيعية في إيراداتها تصل لـ15%

صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية التي عقدت اليوم ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي شارك بها عدد من الوزراء؛ بأن عائدات قناة السويس وصلت حاليا إلى 30%، متوقعة نمو الاقتصاد بنسبة تصل لـ5%.

وقال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ«الوطن»، إن العالم يمتلك ثلاث كتل اقتصادية؛ وهي: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، تلك الكتل ربما تعاني من ركود اقتصادي وقد يصل الأمر إلى نمو بشكل ضعيف جدا، وذلك يفقد التجارة الدولية نموها بقوة في 2023.

وأضاف أنيس أن قناة السويس يزداد عائدها بطرق غير تقليدية من خلال رفع التنافسية الخاصة بها عن طريق عبور باخرة أكبر أو زيادة الإيرادات من خلال رفع كفاءة الخدمات وأسعارها، ما يعود بالنفع على قناة السويس التي ستشهد زيادة طبيعية تصل إلى 10 أو 15%.

نمو الاقتصاد المصري مرتبط بقدراته الذاتية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن معدل النمو المرتبط بالاقتصاد العالمي والثلاث كتل الاقتصادية الرئيسية لن يكون كبيرا خلال الفترة المقبلة؛ بل سيكون 2023 عاما من الركود وذلك يوضح أن النمو الناتج عن الاقتصاد المصري مرتبط بقدراته الذاتية أكثر من الاعتماد على نسبة نمو عالمي مرتفع.