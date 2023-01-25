وزيرة التخطيط تعقد اجتماعا مع مجلس إدارة مدينة «طربول» الصناعية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة Gv المطور الصناعي لمدينة طربول الصناعية بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمهندس مجدي غازي، الرئيس التنفيذي لمدينة طربول والدكتور محمود الجرف، مستشار رئيس مجلس شركة Gv واللواء هاني غنيم، عضو مجلس إدارة مجموعه Gv.

مدينة طربول الصناعية

وخلال الاجتماع، استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعرض مفصل من المهندس مجدي غازي المدير التنفيذي لمدينة طربول مستعرضا المخطط العام للمدينة على مساحة 109 ملايين متر وكذلك مراحل توصيل المرافق والاعتماد على الطاقة النظيفة كما أوضح الدكتور محمود الجرف استشاري المشروع، أن المشروع يستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة وأهم الصناعات المستهدف إقامتها، وكذلك أهم الشركاء المحليين والدوليين الذين بدأوا في التخطيط لتنفيذ مشروعاتهم خلال الفترة القادمة

وأكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الدولة بمنح القطاع الخاص الفرص المناسبة للنمو والتوسع، وانعكس ذلك في وثيقة ملكية الدولة، وستشهد الفترة المقبلة مزيدا من منح القطاع الخاص فرصا للنمو والتوسع والشراكة في القطاعات المختلفة

وزارة التخطيط

وأضافت «السعيد»، أن هناك استهدافا لزيادة مشروعات القطاع الخاص في مجال الصناعة وتوطين التكنولوجيا وأن مدينة طربول تتفق مع توجهات الدولة المتمثلة في برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الدولة منتصف عام 2021 لتطوير وتعظيم العائد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي ويسعى لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وكذلك توطين أحدث تكنولوجيات الصناعة

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك فرصا عديدة للتعاون بين طربول وصندوق مصر السيادي لتحقيق جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لقطاع الصناعة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين

من جانبه، أوضح المهندس شريف حمودة أن مدينة طريول تعد نموذجا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص لخلق مناخ مناسب لتطوير قطاع الصناعة وإتاحة فرص لإنشاء المصانع الكبري والمتوسطة حتى المشروعات الصناعية الصغيرة ومنح أصحاب الأفكار التي تحتاج لإنشاء مصانع تعتمد على تكنولوجيا متقدمة الفرصة لإقامة مشروعاتها وبناء شراكات مع كبريات الشركات العالمية

الشركات العالمية

وأضاف أن مدينة طربول نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية إلى جانب التخطيط لإنشاء وادي الغذاء الدي يضم عددا من الصناعات الغذائية وسوق كبير للخضر والفاكهة، مشيرا إلى أن مدينة طربول تلعب دورا تنمويا مهما في تنمية محافظات شمال الصعيد ويمكنها أن توفر آلاف من فرص العمل لأبناء الصعيد.