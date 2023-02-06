نصائح بعدم تناول المشروبات الغازية بعد الأطعمة الحارة.. استشاري تغذية توضح

الكثير من الأشخاص يحبون تناول المشروبات الغازية بعد الوجبات بمدة قصيرة، وهو ما قد يسبب أضرارًا شديدة للجسم، وحذر الأطباء من الآثار السلبية التي تنتج عن المشروبات الغازية، كما أوصى خبراء الصحة بالابتعاد عنها قدر الإمكان، كونها تضم نسبة عالية من السكر، وتزيد من مخاطر السمنة والأمراض المرتبطة بها.

وأشارت المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية باستمرار، يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكر، السمنة، وتسوس الأسنان، خاصة بعد تناول أكلات معينة، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن»، الأطعمة التي لا ينصح بتناول المشروبات الغازية بعدها.

ما الأطعمة التي ينصح بالابتعاد عنها مع المشروبات الغازية؟

توضح الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية ورئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أنه من الضروري أن يدرك الأشخاص مدى خطورة الجمع بين المشروبات الغازية وبعض الوجبات في وقت واحد، ومن هذه الأطعمة ما يلي:

الأطعمة الحارة: إذ تجعل الشخص يشعر بحرقة في لسانه، ومن الخطأ التغلب على تأثيرالطعم الحار من خلال المشروبات الغازية، لأنه يتحول فيما بعد إلى حمض سلفوري بحرارة عالية، موضحة أنه يفضل في هذه الحالة شرب المياه، لتخفيف تأثير مادة الـ«كابسيسين»، الموجودة في الطعام الحار.

الوجبات السريعة التي تحتوي على الدهون تسبب الأمراض

الأطعمة الدسمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون: مثل تناول البيتزا، أو البرجر، موضحة أن الدراسات أكدت أن هذه العادة قد تزيد من وزن الجسم بنسبة 30%، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، بالإضافة إلى أنها لا تساعد على الهضم، كما يعتقد معظم الناس، وإنما تسبب هشاشة في العظام بسبب الصودا الموجودة فيها.