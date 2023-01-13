هل الفواكة تتسبب في زيادة الوزن؟.. عضو الجمعية المصرية للتغذية يجيب

يعتقد الكثيرون أن تناول الفواكه، يتسبب في زيادة الوزن، ويمتنع البعض عن تناولها، أو الحد من استخدامها سواء الطازجة أو تلك التي تدخل في الوجبات، وهو ما نفاه الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية.

أكد عضو الجمعية المصرية للتغذية، أن ما أثير بشأن تسبب الفاكهة في زيادة الوزن، خاطئ، مشددًا على أنه طبقا للدراسات العلمية، فإن الفواكه من أكثر الأغذية الصديقة للدايت والتي تساعد في الحفاظ على الوزن، مادمنا نتناولها بشكل منضبط.

وأضاف «جمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة dmc، أنّ الدراسات العالمية أثبتت أنّ الإنسان في حاجة من حصتين إلى 4 حصص من الفواكه، إذ أن الحصة تماثل ثمرة متوسطة أو كوب من الثمار المقطعة من الفواكه.

وتابع ضو الجمعية المصرية للتغذية: «في الماضي، كان لدينا قائمة الممنوعات من الفواكه مثل المانجو والموز والتين والعنب في الدايت، رغم أن كل هذه الفواكه مفيدة وصحية ويمكن أن تدخل في الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن بشكل عادي ومنضبط».

وأكد، أن الفواكه تحتوي على عنصرين يساعدان في الدايت وهما الألياف التي تساعد على الشبع والهضم بشكل أفضل، ومحتوى مائي عالٍ، وبالتالي فإنه في الشتاء لا نتناول المياه بكثرة مثلما يحدث في الصيف، ولكن تناول الفواكه يعوض الجسم بكمية المياه التي يحتاجها لتجنب الدخول في حالة جفاف، كما أن وجود كميات مياه كافية في الجسم يؤدي إلى زيادة معدل الحرق ويساعد على إنقاص الوزن بشكل طبيعي.