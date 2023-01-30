رئيس الوزراء يوجه بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية واستغلالها في صناعة الأعلاف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، واستغلالها في صناعة الأعلاف، وذلك بالنظر إلى ما يتوافر منها من كميات ليست بالقليلة، مؤكدا ضرورة أن يكون لها منظومة متكاملة تشتمل على ما يتعلق بنقاط التجميع، وكذا التوريد لمصانع الأعلاف، وأن تقوم اللجنة المشتركة من جانب وزارتي الزراعة والبيئة بعرض تصور متكامل في هذا الشأن؛ بما يسهم في توفير المزيد من الأعلاف المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم؛ لمتابعة آليات تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتورة أميمة محمد صوان، مستشار جهاز تنظيم وإدارة المخلفات الزراعية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار.

الاستفادة من المخلفات الزراعية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الرؤية الخاصة بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، واستخدامها فى صناعة الأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تتوافر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية تقدر بنحو 40 مليون طن سنويا، وتستخدم حاليا في عدد من المجالات منها إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الأسمدة العضوية مثل الكومبوست، كما تدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب المسطحة، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن جزءا من مخلفات التصنيع الزراعي يدخل في صناعة الأعلاف المستخدمة كعلف للمواشي، مثل «الأكساب - الردة - تفل بنجر السكر - المولاس - مخلفات مضارب الأرز.. ألخ»، وتتولى لجنة تحديث مواصفات الأعلاف بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لوزارة الزراعة إعداد مواصفة قياسية لكل منتج من المخلفات بغرض تسهيل تداولها، ووضع معايير لقبولها كخامات ذات قيمة غذائية، ولكي تتمكن مصانع الأعلاف من إدراجها كخامة علفية بديلة للخامات التقليدية عالية الثمن.

وأكد السفير نادر سعد، أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارتي الزراعة والبيئة في ملف التعامل مع المخلفات الزراعية، وآليات تعظيم الاستفادة منها، موضحا قيام المختصين بالوزارتين بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية والتوسع في بحث تدوير المخلفات الزراعية غير المستخدمة وأماكن تركزها وتحديد آليات استخدامها.

الأزمة الروسية الأوكرانية

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول عددا من الإجراءات المتعلقة بتوفير الأعلاف تفاديا لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على مدخلات صناعة الأعلاف، وارتفاع أسعارها، إذ أن الأعلاف تمثل نحو 75% من جملة تكاليف الإنتاج لصناعة الدواجن، وكذا تربية المواشي، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن مصر تستورد سنويا كميات من فول الصويا والذرة الصفراء بخلاف الإنتاج المحلي تقدر بنحو 4 ملايين طن من بذرة فول الصويا، و13 مليون طن من الذرة الصفراء.

زيادة حجم الإنتاج

وتطرق الاجتماع إلى جهود وزارة الزراعة فى إطار العمل على زيادة حجم الانتاج المحلي من فول الصويا والذرة الصفراء، التي تمثلت في تشجيع الزراعات التعاقدية للذرة الصفراء، إذ تمت الإشارة إلى أنه تم تسليم جميع الكميات المنتجة من المزارعين بأسعار تتراوح من 8000 إلى 9000 جنيه للطن، وهو ما يمثل سعرا مشجعا للمزارعين، وجار حاليا التجهيز للتعاقد على الموسم الجديد لزراعة مساحات كبيرة من الذرة الصفراء.

كما تمت الإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع أصحاب مصانع استخلاص الزيوت من بذرة فول الصويا، وما تم في هذا الصدد من إجراءات تتعلق بالتعاقدات مع المزارعين لاستلام مختلف الكميات الناتجة من زراعة فول الصويا وتحديد سعر ضمان للاستلام تمهيدا لإجراء التعاقدات في الموسم الصيفي المقبل، إلى جانب التعاقد مع أصحاب المصانع لاستلام الزيت الخام المنتج على مدار العام، وتوفير كسب فول الصويا لمصانع الاعلاف، هذا إلى جانب قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير تقاوي فول صويا تكفي لزراعة 150 ألف فدان هذا العام، والتخطيط للتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة التي تكفي لزراعة مساحات تصل إلى 500 ألف فدان في الأعوام المقبلة.