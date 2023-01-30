إقبال كبير من الزوار على معرض الكتاب.. الأعداد تقترب من المليون في 4 أيام

أعلن الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض، أمس الأول الأحد، 218 ألف زائر، بذلك يقترب عدد الزوار من المليون زائر للمعرض فى أقل من أسبوع.

وأعرب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن سعادته بحجم الإقبال الجماهيرى المتعاظم الذى تشهده الدورة الحالية للمعرض، مشيراً فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الإقبال فاق التوقعات خاصة أن يوم الأحد هو يوم عمل بعد أيام الإجازة الرسمية، وأن قطاعات وزارة الثقافة وفرت مئات العناوين بأسعار مخفضة، تبدأ من جنيه ولا تتجاوز الـ٢٠ جنيهاً، وهناك إقبال كبير من الجمهور على شراء الكتب المطروحة ضمن المبادرة التى أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة بعنوان «الثقافة والفن للجميع».

من جانبه، أعرب المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن سعادته بالإقبال الجماهيرى على زيارة المعرض، وكذلك زيادة الإقبال على الشراء من إصدارات الهيئة العامة للكتاب، التى تشهد إقبالاً كبيراً من جمهور المعرض، لافتاً إلى أن أسعار الكتب فى الهيئة تتراوح بين جنيه واحد و30 جنيهاً، وهو ما يشجع الجمهور على الإقبال على الشراء. وأشاد «عطوة» بالإقبال على الفعاليات ‏الثقافية والفنية المصاحبة للمعرض، التى تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة فى بناء ‏المستقبل والوعى الذى نتطلع إليه.‏

وشهدت بوابات معرض القاهرة الدولى للكتاب، أمس الاثنين، إقبالاً كبيراً من الجمهور، فى خامس أيام المعرض، لحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المقدمة، إلى جانب اقتناء الكتب، والمؤلفات المعروضة سواء من أجنحة وزارة الثقافة، أو دور النشر المشاركة والتى يبلغ عددها 1047، من 53 دولة مختلفة. ويعطى الإقبال على معرض القاهرة للكتاب دلائل على استمرار صناعة النشر، وعلى أهمية الكتاب والقراءة.