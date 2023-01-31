موعد صيام الأيام البيض لشهر رجب.. «تعدل الدهر كله»

موعد صيام الأيام البيض لشهر رجب 2023، يهتم به العديد من المسلمين، خاصة مع بداية شهر رجب المبارك، والذي يتقرب فيه الناس إلى الله بعبادة الصوم، لما للعبادة في أيامه من فضل كبير وثواب عظيم.

موعد صيام الأيام البيض لشهر رجب 2023

وترجع أهمية شهر رجب إلى أنه واحدا من الأشهر الأربعة الحرم، كما جاء في القرآن الكريم، بسورة التوبة الآية 36: (إن عدة الشهور اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم)، لذا موعد صيام الأيام البيض لشهر رجب من الأمور التي يهتم بها المسلمون.

وعن موعد صيام الأيام البيض لشهر رجب، فقد جاء عن جريرِ بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهرِ، وأيام البِيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة».

موعد صيام الأيام البيض لشهر رجب

وعلى هذا الأساس يكون موعد صيام الأيام البيض لشهر رجب 2023 هو:

يوم السبت 13 من رجب 1444، يوافق ميلاديا 4 فبراير 2023.

يوم الأحد 14 من رجب 1444 يوافق ميلاديا 5 فبراير 2023.

يوم الاثنين 15 من رجب 1444 يوافق ميلاديا 6 فبراير 2023.

ولصيام الأيام البيض من الشهور الهجرية فضل كبير، كما جاء في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قائلًا: «وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهرِ كله».