مميزات سيارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.. «حق التنقل بحرية»

أعطى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحق لهذه الفئة من المجتمع بأن تعيش بحرية وعدالة، ويكون لها من الحقوق وعليها من الواجبات مثل باقي فئات المجتمع وهذا ما نص عليه الدستور، ومن الحقوق التي كفلها القانون لذوي الإعاقة هو حق التنقل والتحرك بحرية، لذلك منحهم بعض المميزات حتى يسهل عليهم الاندماج مع المجتمع، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن السيارات الخاصة بهم ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة معفاة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، ويكون ذلك وفق شروط محددة أقرها القانون.

وحدد القانون أن الإعفاء على سيارات ذوي الإعاقة يكون للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان هذا الشخص قاصرا أو بالغا، ويكون ذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات.

كما حدد القانون أن لا تجوز قيادة أو استعمال هذا السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة، وذلك في حال إذا كانت حالته تسمح له قيادة الوسيلة، وتحدد هذا الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

مميزات سيارات ذوي الإعاقة

وفي حالة إذا كان الشخص ذي الإعاقة غير قادر على قيادة السيارة بنفسه أو إذا كان بالغا، أوضح قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم أنه في تلك الحالة يحق لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائقه الشخصي المؤمن عليه قيادة السيارة.

وحذر القانون من التصرف في هذه السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة، سواء كان ذلك بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره.

كما أوضح القانون أنه لا يجوز استعمال سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة في غير الغرض المخصص لها.