باسم ياخور يعلن وفاة والده: أبي اليوم في مكان أفضل دون أوجاع أو ألم

توفي والد الفنان السوري باسم ياخور، وذلك حسب ما أعلن على حسابه بموقع التوصال الاجتماعي فيس بوك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد معاناة مع المرض.

أعلن الفنان السوري باسم ياخور، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد معاناة مع المرض، حيث رثاه برسالة مؤثرة عبر حسابه على فيس بوك، أرفقها بصورة للراحل، قائلا: «وداعًا أبي، رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة، ما يعزي قلبي هو أنّنا تحدثنا كثيرا، وأخبرتني أشياء لم تخبرني إياها أبدا عنك وعني».

اللحظات الأخيرة

وكشف باسم ياخور، عن اللحظات الأخيرة التي جمعته ووالده قبل وفاته، قائلا: «ابتسمنا ونظرنا في أعين بعضنا طويلا، بصمت أبلغ من آلاف الكلمات، تلمّست شعرك ووجهك المتعب مرارا، ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة، ما يعزي قلبي هو أنّنا اجتمعنا أنا وإخوتي بعد غيابات طويلة قربك، وما واساني أيضا هو كمّ المحبة والاهتمام التي غمرنا بها الأصدقاء الطيبين والأشخاص الرائعين المحيطين بنا».

رحلة مرض

وأتمّ ياخور منشوره: «لن أتذكرك إلا في أجمل صورك كما يليق بك، أنت اليوم في مكان أفضل بلا ألم ولا أوجاع، روحك ترفرف في قلبي دائما، وداعا أبو البر كما كنا نخاطبك دوما، وداعا يا حبيبي».