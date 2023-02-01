قناة القاهرة الإخبارية: إضرابات وأزمات اقتصادية تهدد مكانة بريطانيا عالميًا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «إضرابات وأزمات اقتصادية تهدد مكانة بريطانيا عالميًا»، أشارت فيه إلى أن عاصفة من الإضرابات اجتاحت بريطانيا، ويبدو أن حكومة «داونينج ستريت»، غير قادرة على السيطرة عليها، وسط موجات الارتفاع المتتالية في معدلات التضخم ضمن أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تهدد مكانة المملكة المتحدة كواحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.

إضراب قد يتسبب في غلق أكثر من 12 ألف مدرسة

وأضاف التقرير: «اتحاد التعليم الوطني في بريطانيا الذي يعد أكبر اتحاد للتعليم في أوروبا، انضم إلى ركب الإضرابات بعد مطالب برفع الأجور بنسبة 5% لمواجهة التضخم، وقد يتسبب في إغلاق أكثر من 12 ألف مدرسة في إنجلترا، وتأثر ما يزيد عن 4 ملايين ونصف المليون طالب بعد مشاركة أكثر من 100 ألف معلم في الإضراب».

إلحاق الضرر بتعليم الأطفال والشباب يهدد مستقبل بريطانيا

وتابع التقرير: «حكومة ريشي سونالك تدرك جيدا تبعات الإضراب على العملية التعليمة، إذ قال وزير المالية هونت إن إلحاق الضرر بتعليم الأطفال والشباب يهدد مستقبل بريطانيا ككل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المؤسسات الحكومية بكل أنواعها لن تحصل على أموال إضافية لزيادة أجور الموظفين».