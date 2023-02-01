عضو «المحافظين» لقناة القاهرة الإخبارية: الفقر بلغ مستوى قياسيا في بريطانيا

أكدت الدكتورة سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، أن الفقر هذه الأيام بلغ مستوى قياسيا في بريطانيا، لافتة لحدوث أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مؤكدة أن الكثير يمر بأزمة كبيرة.

الحياة صعبة وهناك هبوط واضح في مستويات المعيشة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الشعب الغني لا يستطيع تحمل هذا الفقر، مشيرة إلى أن الحياة صعبة وهناك هبوط واضح في مستويات المعيشة، وأن بريطانيا تمر بعنق الزجاجة وأزمات اقتصادية طاحنة وسلسلة من الاضرابات.

بريطانيا تشهد أكبر إضراب منذ عشرات السنين

وأشارت لوجود محاولات لإيجاد معادلة بين الحفاظ على العمل والظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن أكبر إضراب منذ عشرات السنين ستشهده بريطانيا اليوم الأربعاء مع توقف عشرات الآلاف من العمال في 3 نقابات عمالية.

الاقتصاد العالمي يرسل إشارات نحو حدوث موجات كساد عالمية

وأكدت أن النفق المظلم التي تمر فيه بريطانيا ليست فيه وحدها، خاصة أن هذه الأزمة وقعت بعد جائحة كورونا وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددة على أن ما يثير القلق الآن هذه الظروف الصعبة غير العادية التي تكافح فيها البنوك المركزية وتشكو من التضخم، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي يرسل إشارات نحو حدوث موجات كساد عالمية.