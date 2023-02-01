«جريمة الانتحار: الأسباب وطرق الوقاية» أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب «جريمة الانتحار: الأسباب وطرق الوقاية من منظور إسلامي»، بقلم الدكتور محمود علي علي أحمد برايا، المدرس بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

ويذكر الكاتب أن الشَّريعة الإسلامية أولت النَّفْسَ البشرية عناية فائقة، وأحاطتها بأنماط الرعاية، فجعلت النفس هي إحدى كلياتٍ خمس، كانت المحافظة عليها من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي: «الدين، والنَّفس، والعقل، والنسل، والمال»، فقد جاء الإسلام للحفاظ على هذه الكليات الخمس، وانطلاقا من هذا التأصيل، فإنه يحرم قتل النفس بغير حق بأي شكلٍ كان، كما أن الإقدام على الانتحار فيه إهدار لمقاصد الشريعة الإسلامية التي أولت النفس من الحرمة غاية الغايات القاصية، ومن ضرورة الحفاظ عليها منتهى النهايات النائية.

أسباب الانتحار

وعن أسباب الانتحار، يذكر المؤلف أن الانتحار قد تتشعب أسبابه، وتتعدد دوافعه، فيكون من الصعب تفسير الدافع الرئيس لتفكير الإنسان فيه، فضلا عن اقترافه، لأنه جريمة مُعَقَّدَة تتأثر بعدة عوامل تتفاعل مع بعضها، كالعوامل الإيمانية، والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وغيرها، وقد تجتمع هذه الأسباب وتلك الدوافع مع بعضها، فتؤثر على الشخص تأثيرا حادا، يتولد من خلاله قناعة تامة باقتراف الانتحار، وقد يؤثر فيه سبب واحد قوي من هذه الأسباب، فيجعله يفكر ويخطط لاقتراف تلك الجريمة وتنفيذها.

ويلفت المؤلف إلى أن أسباب الانتحار في العالم الغربي تختلف عن أسبابه في العالم الإسلامي، فأبرز أسبابه في العالم الغربي تكمن في انعدام الوازع الديني والفراغ الروحي، بينما أبرز أسبابه في العالم الإسلامي تدور بين الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والإعلامية.

ويشير المؤلف إلى تدني الصبر عند من انتحروا، ومن حاولوا اقتراف جريمة الانتحار، لافتا إلى أن الوقاية الشافية من جريمة الانتحار، تتمثل في فهم الإسلام، وتطبيقه تطبيقا صحيحًا؛ لأن فيه ما يُصلح العباد، ويُسْعِدُهُم في دنياهم وأخراهم، وفيه كذلك ما يقطع أسباب الوقوع في الجرائم بصفة عامة وأسباب الوقوع في جريمة الانتحار بصفة خاصة.

الانتحار تاريخه وصوره وأسبابه

ويشمل الكتاب على ثلاثة فصول، الأول «الانتحار تاريخه وصوره وأسبابه»، ويحتوي على أربعة مباحث: تعريف الانتحار، تاريخ الانتحار، صور الانتحار، أسباب الانتحار، أما الفصل الثاني من الكتاب فيتناول موقف الإسلام من الانتحار ويحتوي على ثلاثة مباحث، بينها موقف القرآن الكريم من الانتحار، موقف السنة النبوية من الانتحار، حكم المنتحر في الفقه الإسلامي، ويبرز الفصل الثالث والأخير الطرق الوقائية من الوقوع في الانتحار، ويحتوي على ستة مباحث: «الطرق العقدية، الطرق الاجتماعية، الطرق الاقتصادية، الطرق النفسية، الطرق الإعلامية، الطرق الدعوية».

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم 4، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.